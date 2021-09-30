Росатом: отнесение АЭС к зеленой генерации важно для устойчивого развития России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Включение атомной энергетики в число зеленых источников энергии является одним из важнейших шагов на пути эффективного существования российской экономики в условиях новой реальности устойчивого развития, заявил первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, выступая в четверг на Климатическом саммите Net Zero в четверг.

"Мы считаем, что задача первейшая - сформировать совокупность условий, которые позволят нашей экономике существовать в этой новой устойчивой реальности. Очень важным является вопрос о необходимости признания в подавляющем большинстве стран атомной энергии как безуглеродного, зеленого и чистого источника энергии. Наше правительство сделало первый шаг и утвердив совсем недавно нашу собственную российскую зеленую таксономию абсолютно безоговорочно включило атомную энергетику в число устойчивых источников энергии", - сказал он. Комаров напомнил, что Росатом развивает и некоторые виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но только лишь ВИЭ недостаточно для обеспечения надежного энергоснабжения.

"Мир сейчас разворачивается в сторону более реалистичного понимая, что ветер, солнце - все это прекрасно, но недостаточно. Росатом тоже инвестирует в ветропарки, <…> но мы понимаем, что одних ВИЭ недостаточно для надежного снабжения. Ведь мы все время говорим об устойчивом мире, не только об экологичном. Экология - это только часть понятия устойчивости, которое гораздо шире. В этом смысле доступность электроэнергии, ее гарантированность как физическая, так и ценовая, - это не менее важный фактор, чем ее "зеленость" с экологической точки зрения. По расчетам Международного энергетического агентства, если любая страна хочет иметь устойчивый энергобаланс, возобновляемые источники энергии не должны в нем превышать 40%. Остальное должно браться из какой-то базовой генерации", - пояснил он.