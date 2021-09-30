Инвестиции в геологоразведку с 2022 года превысят 380 млрд рублей в год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в геологоразведку в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в 2022-2024 годах будут не ниже 380 млрд рублей в год, следует из паспорта программы, утвержденного правительством 21 сентября 2021 года.

Так, в 2022 году этот показатель составит 380,1 млрд рублей против базового показателя в 366,6 млрд рублей. В 2023 и 2024 году он увеличится до 382,1 млрд рублей и 384,1 млрд рублей соответственно, следует из паспорта программы.

Планируется, что к 2030 году в России будет открыто не менее 400 перспективных площадей для лицензирования по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью.