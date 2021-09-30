Россия начнет экспорт водорода в 2024 году в объеме до 200 тыс. тонн

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. РФ планирует уже в 2024 году производить водород в крупных масштабах и начать его экспорт в объеме до 200 тыс. тонн в год. Планируется, что к 2030 году Россия займет не менее 20% водородного рынка, следует из паспорта госпрограммы "Развитие энергетики", утвержденного правительством 21 сентября 2021 года.

Как следует из документа, к 2024 году в России должен быть запущен один пилотный проект, создано девять опытных и пилотных установок, опытных образцов материалов и катализаторов по транспортировке и хранению водорода для крупных экспортно ориентированных проектов.

В то же время в рамках диверсификации российского экспорта планируется направлять на нефтегазохимию не менее 30% отечественного сырья к 2024 году. В 2022 году его доля составит 26%, следует из паспорта программы.

Рост производства СПГ в России ожидается с 2023 года - до 37,5 млн тонн против 30,2 млн тонн в 2021 году. Ожидается, что к 2024 году производство СПГ в России вырастет до 47,5 млн тонн в год.

При этом доля стран АТР в российском экспорте к 2024 году увеличится в 1,5 раза - с 27% в 2022 году до 40% в 2024 году.