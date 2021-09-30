На развитие атомного энергопромышленного комплекса в РФ направят 250,53 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ассигнования на реализацию госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2022-2024 годах составят 250,53 млрд рублей. Такие данные заложены в проекте Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", внесенного в Госдуму.

В 2022 году субсидии составят 105,83 млрд рублей, в 2023-м - 73,41 млрд рублей, в 2024-м - 71,28 млрд рублей. "Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ, в 2022 году уменьшены на 30 394,7 млн рублей, в 2023 году на 26 398,1 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, уменьшены на 2 128,0 млн рублей", - сказано в пояснительной записке к проекту бюджета.

На развитие Северного морского пути бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 79,6 млрд рублей, из которых 49,9 млрд рублей. запланированы на 2022 год, 17,6 млрд рублей - на 2023-й, 12 млрд рублей - на 2024 год. Финансирование федерального проекта "Северный морской путь - 2030" в 2022 годк составит 11,3 млрд рублей, в 2023 году - 11,48 млрд рублей, а в 2024 году - 22 млрд рублей.

Как сказано в пояснительной записке, изменение параметров финансового обеспечения обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на строительство головного атомного ледокола "Лидер" в 2022 году на 4,07 млрд рублей и увеличением на 10,5 млрд рублей - в 2024 году, а также увеличением ассигнований на строительство второго серийного универсального атомного ледокола ("Урал") в 2022 году на 1,9 млрд рублей в рамках перераспределения бюджетных ассигнований со строительства третьего серийного универсального атомного ледокола ("Якутия").

В разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий предполагается за три года вложить 10,3 млрд рублей, в создание Национального центра физики и математики в г. Сарове (Нижегородская область) - 5 млрд рублей, в создание экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом - 3,3 млрд рублей.

На финансирование Федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года" запланированы 65,1 млрд рублей. На 2022-2024 годы эти средства распределены практически поровну.