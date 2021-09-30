Конгресс США поддержал продление финансирования правительства до 3 декабря

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла в четверг инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. В поддержку документа высказались 254 конгрессмена, еще 175 проголосовали против. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Ранее в четверг аналогичную инициативу утвердил Сенат Конгресса США. Теперь документ поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим инициатива о временном продлении финансирования правительства должна быть утверждена до наступления пятницы (по времени Восточного побережья, 07:00 мск). В обратном случае стране может грозить новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.

На прошлой неделе Палата представителей приняла законопроект о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года. Однако этот законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате из-за противодействия со стороны республиканцев. Тогда демократы приняли решение разделить две эти инициативы. В среду конгрессмены поддержали приостановку действия лимита госдолга. Сенат, как ожидается, рассмотрит вопрос о потолке госдолга на следующей неделе.