"Газпром" подтвердил продление с "Молдовагазом" контракта на поставку газа на один месяц

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Газпром" подтвердил продление с компанией "Молдовагаз" действующего контракта на поставку газа на один месяц с 1 октября 2021 года, следует из сообщения российского газового холдинга.

"Газпром" и "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы", - сказано в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что контракт на поставку российского газа в Молдавию, который завершается в сентябре, был продлен до конца октября. Эту информацию также подтвердил "Молдовагаз". В компании проинформировали, что "переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся".

Молдавия выступает за сохранение действующей формулы поставок. На данный момент стоимость газа для республики в теплое время года рассчитывается с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяет республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо по средней цене 148,87 доллара за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.