В Дубае начинает работу крупнейшая с начала пандемии Всемирная выставка "Экспо-2020"

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Всемирная выставка "Экспо-2020" (Expo 2020) открывается в пятницу для широкой публики в Дубае. Одно из первых с начала пандемии глобальных мероприятий такого масштаба будет проходить с 1 октября по 31 марта 2022 года - впервые в истории региона Ближнего Востока и Южной Азии.

Участие в экспозиции под лозунгом "Соединяя умы, создавая будущее" примут свыше 190 стран, в том числе Россия, различные организации, фонды и образовательные структуры, которые продемонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. За 182 дня ее работы ожидается порядка 25 млн посетителей. Организаторы, уже назвавшие выставку "торжеством творчества, инноваций, прогресса и культуры", разработали насыщенную программу, предусматривающую до 60 развлекательных мероприятий и интерактивных шоу в день, в том числе образовательных, музыкально-танцевальных, которые позволят познакомиться с традициями и обычаями народов мира.

Как заявил в преддверии открытия Оргкомитет, "Экспо-2020" призвана начертить дорожную карту, по которой мировая экономика вернется в нормальное русло. В рамках ее работы планируется запустить инициативы ради "лучшего будущее для человечества", направленные на решение глобальных задач проекты, связанные с проблемами природных ресурсов, экономии энергии и зеленой экономики.

Экспозиция разместилась на площади, сравнимой по размерам с 400 футбольными полями. Хозяева мероприятия - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - соорудили белоснежный павильон по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы. Он занимает четыре этажа на 15 тыс. кв.м., а его форма вдохновлена расправленными крыльями парящего сокола.

Что касается стоимости прохода, то один взрослый билет обойдется в $25,5. Желающие могут приобрести и два вида абонемента - на месяц по цене около $53, а также на все время работы выставки - почти $135. Вход для посетителей младше 18 лет и людей с особыми потребностями будет бесплатным. Выставка будет работать семь дней в неделю - с 10:00 до 24:00 с субботы по среду, и с 10:00 до 14:00 в четверг и пятницу.

В условиях пандемии

Приставка "2020" в названии выставки осталась неслучайно. Изначально она планировалась с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года. В июне прошлого года Международное бюро выставок перенесло экспозицию, посчитав невозможным ее организацию из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сейчас каких-либо серьезных ограничений и требований, выходящих за рамки уже привычных для большинства правил, организаторы "Экспо-2020" выдвигать не стали. Так, для прохода в выставочный комплекс посетителям в возрасте 18 лет и старше достаточно будет предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, признанный их национальным правительством, либо же подтвердить отсутствие заболевания негативным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа.

Не сдавшие ПЦР-тест в указанный срок смогут пройти эту процедуру непосредственно на месте проведения "Экспо-2020" в специально подготовленном для этого мобильном центре с пропускной способностью в 10 тыс. человек в день. Тестирование, результаты которого готовы в течение четырех часов, будет бесплатным при предъявлении любого действующего билета или абонемента.

Между тем непосредственные участники не смогут обойдись одним лишь ПЦР-тестом. Для них необходима полная вакцинация, равно как и для всего персонала и волонтеров. На все время работы выставки действует правило социальной дистанции, обязательным является ношение масок, в том числе в зонах на открытом воздухе.

Кулинарная феерия

Устроители "Экспо-2020" подготовили настоящий праздник для гурманов, заявляя, что посетители смогут попробовать блюда со всего мира в более чем в 200 ресторанах, кафе, уличных бистро и других точках питания. Специально для этого были приглашены более 20 всемирно известных "гуру" кулинарного искусства, которые в том числе представят новейшие концепции питания. В числе титулованных шеф-поваров - Дэвид Майерс, Мэтью Кенни и Рохит Гай. Ожидается, что ряд стран будет предлагать национальные яства и напитки в своих павильонах.

Насладиться всем этим великолепием в любое удобное время смогут не только зарубежные гости, но и госслужащие Дубая. Власти специально выделили им по шесть дополнительных выходных дней для посещений "Экспо-2020", воспользоваться которыми можно до 31 марта следующего года.

Российский павильон

Талисманом российского павильона выбраны Фиксики, герои одноименного российского мультипликационного сериала. Во время церемонии открытия состоится премьера гимна павильона России, созданного DJ Леонидом Руденко, а также арт-перфоманс "Creative Flow" художника Макса Гошко-Данькова, сообщили ТАСС в Минпромторге.

Как говорил глава министерства Денис Мантуров, Россия получила один из лучших участков на территории "Экспо", буквально перед входом. "То есть никто точно не пройдет", - уверял он.

Павильон России станет одним из крупнейших на этой всемирной выставке: это уникальная конструкция сферической формы высотой более 25 метров площадью более 4,5 тыс. кв. м, архитектор - Сергей Чобан. Его внешняя оболочка состоит из множества переплетенных разноцветных трубок-нитей.

Тема участия России в "Экспо-2020" - "Творческий разум: определяя будущее" (Creative Mind: Driving the Future), рассказывающая о процессах, регулирующих жизнь человека в социуме и формирующих общие ценности, на которых строится будущее человечества. По данным Минпромторга, в течение шести месяцев в павильоне будут представлены лучшие российские креативные проекты, а также сменная экспозиция регионов РФ. В павильоне будут представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, Коми, Саха, республики Кавказа и другие.

За соблюдением антиковидных мер в павильоне будет следить система распознавания лиц и силуэтов российской компании Ntechlab.

В рамках экспозиции российского павильона Москва представит свою заявку на право проведения аналогичной всемирной выставки в 2030 году.

Церемония открытия

В четверг вечером прошла торжественная церемония открытия "Экспо-2020". На мероприятии присутствовали первые лица ОАЭ, в частности премьер-министр и вице-президент шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, министр по вопросам толерантности и генеральный комиссар "Экспо-2020" Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, а также наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего вооруженными силами страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум.

Команда профессионалов из 1000 человек создала 90-минутное захватывающее зрелище с использованием самых последний технологий и визуального контента, который транслировался на 70-метровый сферический купол на площади Al Wasl Plaza, - самую большую в мире поверхность для проекции на 360 градусов. Шедший под куполом концерт транслировался в прямом эфире на весь мир.