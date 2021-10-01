Часть выплат и пособий с 1 октября будут зачислять только на карту "Мир"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Выплаты, установленные в соответствии с законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", а также ряд других пособий с пятницы, 1 октября, будут зачисляться только на карту национальной платежной системы "Мир".

Как сообщили ТАСС в Минтруде, с 1 октября на карту "Мир" будут зачисляться выплаты, установленные законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если они есть в регионе, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пенсии и другие социальные выплаты из Пенсионного фонда, пособие по безработице, выплаты за воздействие радиации.

В ведомстве отметили, что порядок перечисления выплат на банковские счета заявителя регламентируется положением Банка России "О правилах осуществления перевода денежных средств".

"Если получатель не перешел на карту "Мир", то банк связывается с получателем выплаты и сообщает о некорректности счета. Далее алгоритм следующий: банк связывается с клиентом по каналам, зафиксированным в оферте договора с банком, чтобы уведомить его о поступлении средств. Если удалось связаться с заявителем, то ему обычно предлагают либо получить средства, посетив банк, либо открыть счет "Мир". Если связаться не удалось, то по истечении десяти дней банк возвращает деньги отправителю (органу, сформировавшему платежку)", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что во избежание рисков неполучения выплат гражданам рекомендуется перейти на карту "Мир". Получить карту можно в любом банке-партнере платежной системы. После оформления карты необходимо сообщить ее реквизиты в орган власти, отвечающий за начисление денежных средств, или в МФЦ, если пособия поступают через отделы социальной защиты населения.