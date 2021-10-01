Для неквалифицированных инвесторов ввели тесты при сделках со сложными инструментами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Неквалифицированные инвесторы - физические лица с 1 октября 2021 года при намерении приобрести сложный финансовый инструмент должны будут пройти специальное тестирование. Инициатива была подготовлена Банком России с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА, чтобы обезопасить начинающих инвесторов.

Тест по каждому виду сделок содержит семь вопросов, из которых четыре - на знания и три - на самооценку инвестора. Для доступа к финансовому инструменту инвестору нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса в блоке "знания". После этого актив станет доступным в течение часа, срочный рынок - на следующий рабочий день. При этом доступ к маржинальному кредитованию необходимо включать самостоятельно.

Тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться при совершении необеспеченных сделок, а также при торговле на срочном рынке (фьючерсы и опционы), акциями некоторых иностранных компаний или которых нет в котировальных списках, структурными, рискованными и инвестиционными облигациями, иностранными ETF, закрытыми ПИФами и при сделках репо.

Неквалифицированный инвестор не обязан проходить тест в случае, если до 1 октября уже совершал необеспеченные сделки или сделки по покупке аналогичных активов.

Тесты бесплатные, количество раз для их прохождения не ограничено.