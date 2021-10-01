ЦБ ввел норматив достаточности капитала для профучастников финансового рынка

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России с 1 октября 2021 года вводит норматив достаточности капитала для профессиональных участников финансового рынка - брокеров, дилеров, управляющих компаний и форекс-дилеров. Соответствующее указание финансового регулятора зарегистрировал Минюст России.

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Предполагается, что такая мера позволит профучастникам в случае реализации кредитных или рыночных рисков обеспечить покрытие возможных финансовых потерь за свой счет.

Документ предусматривает поэтапное установление норматива: с 1 октября 2021 года минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года - 6%, с 1 октября 2022 года - 8%. Норматив достаточности капитала рассчитывается ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно.

Также для участников рынка начнет действовать банковский аналог резервирования под кредитные требования. У брокеров сейчас нет таких требований, хотя они, как и банки, несут обязательства по возврату средств клиентам, а также могут использовать деньги клиентов для того, чтобы выдавать займы и заключать сделки репо.

Резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества.