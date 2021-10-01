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Автовладельцы с 1 октября по истечении их диагностических карт должны проходить техосмотр

Отсрочку в прохождении ТО ранее предоставляли водителям, чьи диагностические карты заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Автовладельцы, получившие полугодовую отсрочку прохождения технического осмотра (ТО), должны будут вновь пройти его, начиная с 1 октября - в зависимости от срока окончания их диагностических карт. Об этом сообщили журналистам в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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Ранее отсрочка в прохождении ТО была предоставлена автовладельцам, чьи диагностические карты (заключение о техническом состоянии автомобиля, выдается после прохождения техосмотра) заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

При этом обязанность прохождения техосмотра не распространяется на владельцев легковых автомобилей, выпущенных не более четырех лет назад.

В РСА пояснили, что, несмотря на то, что за автовладельцами сохраняется обязанность проходить ТО, с 22 августа 2021 года страховые компании для заключения договора ОСАГО не будут требовать подтверждения о прохождении ТО (то есть диагностическую карту).

С 1 марта в России изменились правила прохождения техосмотра автомобилей. Главное изменение - аннулирование диагностических карт транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр автомобилей. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").

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