ЦБ усилил требования к банкам по выдаче необеспеченных потребительских кредитов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России с 1 октября повысил макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает выдачу потребительских кредитов менее выгодным для российских банков.

В ЦБ отмечали, что данное решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан (ПДН, отношение платежей по кредиту к доходу) и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов.

Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования на фоне сворачивания ограничительных противопандемийных мер, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения, считают в регуляторе. В свою очередь повышенные надбавки делают соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных организаций относительно прочих видов кредитования.

По данным ЦБ, доля потребкредитов с ПДН выше 80% во II квартале 2021 года выросла до 30,3%, что на 0,6 процентных пункта (п. п.) выше, чем в I квартале 2021 года, и на 3,6 п. п. относительно I квартала 2020 года. Среднее значение ПДН по потребительским кредитам, выданным в II квартале, достигло высокого уровня в 61,1%, увеличившись на 0,4 п. п. по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2020 года.

Кроме того, в крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования - кредиты наличными - регулятор отмечает, что банки начали выдавать кредиты на более длинный срок. Доля предоставленных банками в I квартале кредитов на срок более пяти лет составила 18%, увеличившись на 3 п. п. по сравнению с предыдущим периодом и на 5 п. п. по сравнению с I кварталом 2020 года.

Увеличение сроков позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но при этом увеличивает объем выплат. Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями выхода на просрочку, отмечали в ЦБ.