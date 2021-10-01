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ЦБ обязал банки с 1 октября использовать СБП при платежах физлиц по QR-коду

Требование не распространяется на осуществление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России ввел с 1 октября 2021 года обязанность системно значимых банков использовать Систему быстрых платежей (СБП) для оплаты их клиентами-физлицами покупок по QR-коду.

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Теперь системно значимые кредитные организации, являющиеся участниками внешней платежной системы, операционный центр, платежный клиринговый центр которой предоставляет операционные услуги, услуги платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, обязаны использовать СБП для оплаты физическими лицами товаров, работ и услуг с использованием реквизитов перевода в электронной форме, в том числе в виде кода. Данное требование не распространяется на осуществление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.

Кроме того, системно значимые банки должны с 1 октября использовать СБП при совершении платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств. Также эти банки должны предоставлять возможность осуществлять через СБП платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты зарплаты и платежей юридических лиц, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства).

Вводится также обязанность определенных кредитных организаций с универсальной банковской лицензией, которые не являются системно значимыми, использовать СПБ для того, чтобы их клиенты - физические лица могли осуществлять платежи между собой по инициативе получателя средств. В частности, эта обязанность не коснется банков, которые не предоставляют своим клиентам дистанционное банковское обслуживание для денежных переводов по банковским счетам или предоставляют электронные средства платежа только для переводов электронных денежных средств.

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