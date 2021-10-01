Не отчитавшихся о переводах через электронные кошельки резидентов будут штрафовать

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Резиденты с 1 октября 2021 года будут нести административную ответственность в случае непредставления отчетов в налоговый орган о денежных переводах с использованием иностранных электронных кошельков. Такую ответственность предусматривают изменения, внесенные в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В случае нарушения сроков представления отчетов резидентами - гражданами, должностными и юридическими лицами - будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф. В случае непредставления отчета о переводах денежных средств через иностранный электронный кошелек, если представление такого отчета обязательно, предусматривается штраф в размере от 20% до 40% суммы зачисленных на этот кошелек средств за отчетный период.

Также вводится административный штраф за денежный перевод без открытия банковского счета с использованием иностранного электронного кошелька в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ. Для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц он может составить от 75% до 100% суммы денежных средств, переведенных с использованием иностранного электронного кошелька.

С 1 октября также вступает в силу постановление правительства, определившее правила представления физическими, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП), являющимися резидентами, налоговым органам отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа (кошелька), предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Отчет юридическими лицами и ИП должен представляться в налоговый орган в течение 30 дней по окончании отчетного квартала, в котором сумма средств, зачисленных на электронный кошелек, превысила с начала отчетного года 600 тыс. рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей. Физические лица представляют один отчет в отношении всех счетов (вкладов), открытых в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ, и всех электронных средств платежа. Этот отчет физические лица должны предоставить до 1 июня года, следующего за отчетным.

Первая сдача отчетов по новым правилам

Как ранее поясняла ФНС, юридическим лицам и ИП первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31 октября 2021 года за третий квартал 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей. Физическим лицам первый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков нужно направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей. В дальнейшем отчет необходимо представлять в случае, если указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

Обязанность резидентов направлять отчеты о денежных переводах с использованием иностранных электронных кошельков в налоговые органы установлена поправками, принятыми Госдумой в конце 2020 года в закон о валютном регулировании, и возникает, если за отчетный год на иностранный электронный кошелек зачислено свыше 600 тыс. рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей.