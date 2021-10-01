Биржи США США продемонстрировали в сентябре худшие месячные показатели с осени 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Торги на фондовой бирже Нью-Йорка закрылись в четверг падением ключевых индексов, которые по итогам месяца показали сильнейшее снижение за последний год.

Американский промышленный индекс Dow Jones в течение торговой сессии сократился на 546,8 пункта (1,59%), до 33 843,92 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 51,92 пункта (1,19%) и оказался на отметке 4 307,54 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 63,86 пункта (0,44%), до 14 448,58.

В месячном исчислении снижение Dow Jones составило 4,2%, S&P 500 упал на 4,8%, а NASDAQ - на 5,3%. Как отмечает телекомпания CNBC, таким образом биржи продемонстрировали худшие месячные показатели с осени 2020 года.

Как констатирует CNBC, снижение индексов продиктовано опасением Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центрального банка) США относительно роста инфляции в стране. Кроме того, инвесторы опасаются того, что ФРС вскоре приступит к сворачиванию программы поддержки экономики, запущенной в связи с пандемией нового коронавируса.