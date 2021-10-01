Парламент Южной Осетии намерен обратиться в Госдуму и Совфед из-за очередей на границе

ЦХИНВАЛ, 1 октября. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии готовит обращение в Госдуму и Совет Федерации с просьбой оказать содействие в решение проблем, периодически возникающих на многофункциональном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Нижний Зарамаг" на югоосетино-российской границе. Такое решение было принято в ходе внеочередной сессии парламента Южной Осетии.

В настоящее время для проезда машин с югоосетинскими номерами на территорию РФ требуется оформлять их временный ввоз на определенный срок. В случае возврата вне оформленного срока владельцам грозит штраф в зависимости от марки, стоимости машины и срока просрочки. В среду на границе образовался затор из машин, у которых истекает срок временного ввоза. Ранее из-за пандемии коронавируса срок временного ввоза автомобилей с иностранными номерами был продлен до 30 сентября.

"Я считаю, что нам надо обратиться к нашим коллегам и в Госдуму, и в Совет Федераций, в этом обращении прописать все проблемы, с которыми сталкиваются граждане Южной Осетии на пункте пропуска "Нижний Зарамаг", - сказал по итогам обсуждения спикер парламента Алан Тадтаев. Он предложил с привлечением главы таможенного комитета республики и профильных комитетов парламента составить обращение и направить коллегам в РФ.

В начале заседания парламента глава таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов напомнил депутатам, что проблемы, связанные с затором на российском таможенном посту "Нижний Зарамаг", возникли из-за заканчивающегося временного ввоза для тех автовладельцев, которые пользовались льготным периодом в связи с пандемией. Он отметил, что транспортным средствам, находящимся на территории РФ, но зарегистрированным в Южной Осетии, срок временного ввоза продлевали три раза.

"По данным, предоставленным нам североосетинской таможней, транспортные средства с югоосетинскими номерами в количестве 2 316 находились невывезенными на территории РФ на 1 сентября текущего года. 14 сентября этих машин стало уже 2 716. А на сегодняшний день на 10:00 оставалось <...> 1 370 транспортных средств. Мы связывались с руководством Федеральной таможенной службы, и они выразили надежду, что данные транспортные средства вывезут к 23:00 четверга", - заметил Цховребов, пояснив, что в противном случае штраф физическому лицу, просрочившему ввоз, составит от 1 500 до 2 500 тыс. рублей.

Проблема не одного дня

Депутаты в свою очередь напомнили, что очереди на пункте пропуска "Нижний Зарамаг", возникают регулярно. "Чтобы оформить ввоз на автотранспортное средство, людям приходится ждать часами", - сказал глава парламентского комитета по законодательству законности и местному самоуправлению Алан Габатты.

Цховребов подчеркнул, что в настоящее время на пункте пропуска задействованы все необходимые ресурсы, чтобы увеличить пропускную способность. "На выдаче временных ввозов сейчас сидят пять сотрудников североосетинской таможни, то есть пять человек оформляют ввоз. Три человека на легковой линии, два - на грузовой линии, но все равно они не успевают, потому что это огромный поток транспортных средств, владельцы которых к тому же разворачиваются и обратно заезжают в Россию, что создает очереди в обоих направлениях", - заметил глава югоосетинской таможни.

В пресс-службе таможни Северной Осетии сообщили журналистам, что предпринимаются усилия для сокращения очередей из машин в МАПП "Нижний Зарамаг" на границе.

Сообщение между Южной Осетией и Россией в настоящее время возможно только автотранспортом.