США ожидают от России действий по борьбе с киберпреступниками

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. США ожидают от России действий, направленных на борьбу с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг в интервью американскому телеканалу KDKA.

По его словам, угроза кибератак нарастает "как внутри страны, так и во всем мире". Глава Госдепа подчеркнул, что в связи с этим необходимо "улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей об этой проблеме, чтобы они сами принимали меры" с целью обезопасить себя. "Но необходимо принимать также наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели", - указал Блинкен.

"Если в какой-либо стране, будь то Россия или другое государство, действуют подобные группировки, то в их [местных властей] сферу ответственности входит борьба с ними", - продолжил госсекретарь США, отметив, что необходимо "пресекать деятельность [подобных группировок], искоренять и привлекать их к ответственности". "Если они [власти] не желают или не имеют возможности заниматься этим, то, как президент [США Джо] Байден дал понять в том числе президенту [РФ Владимиру] Путину, мы сами будем делать это", - заключил Блинкен.

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также указывалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".