Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар являются самыми высокооплачиваемыми вакансиями для людей предпенсионного и пенсионного возраста в России. Доход на этих должностях может составлять 100-175 тыс. рублей в месяц, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Ко Дню пожилых людей сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений", - говорится в сообщении.

Результаты исследования говорят о том, что высокий доход доступен оператору по добыче нефти и газа в Мегионе - 170-175 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется профессиональное образование не ниже среднего, стаж работы от одного года, квалификация 5-го разряда, а также знание технических характеристик оборудования и физико-химических свойств нефти, газа и конденсата.

От 145 тыс. рублей ежемесячно готовы платить опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге. Среди требований работодатель указал стаж не менее пяти лет, навык работы с высоколегированными жаропрочными сталями, квалификация от 4-го разряда, умение читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Машинист паровой передвижной депарафинированной установки в Новом Уренгое может зарабатывать до 145 тыс. рублей в месяц. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы от одного года и квалификационное удостоверение 5-6-го разряда. Строительная компания в Красноярском крае ищет геодезиста, которому готовы платить от 120 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь стаж от одного года и навык работы с программой AutoCAD c GPS, а также уметь использовать тахеометр.

Доход до 120 тыс. рублей доступен домработнице в Москве. Обязательным требованием к соискателю является опыт аналогичной работы в семьях не менее двух лет. От 100 тыс. рублей готовы платить шеф-повару в Хабаровске. От соискателя требуется среднее профессиональное образование, опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет, умение организовывать и обучать персонал, знание порядка работы всех цехов и норм санитарии.