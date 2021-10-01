Торговые переговоры Австралии и ЕС отложили на месяц

СИДНЕЙ, 1 октября. /ТАСС/. Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин. Об этом в пятницу сообщил австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.

По словам министра, переговоры, 12-й раунд которых был запланирован на октябрь, были отложены по инициативе ЕС до ноября. "Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости", - указал Теан в заявлении, обнародованном в пятницу. "Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о [разрыве соглашения] о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия", - подчеркнул он.

Также Теан сообщил, что проведет ряд встреч с коллегами из стран ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению. "Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле", - заключил он.

На прошлой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил уверенность, что разрыв соглашения о строительстве подводных лодок с Францией не повлияете на ход торговых переговоров Австралии и ЕС.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках этого партнерства австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС.