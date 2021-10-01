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Демократы не смогли вынести на голосование Палаты представителей США инфраструктурный план

Общий его объем составляет более $1 трлн

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США не смогли в четверг вечером договориться между собой относительно законопроекта по развитию инфраструктуры объемом более $1 трлн и не стали выносить его на голосование. Об этом свидетельствует график нижней палаты американского законодательного органа, распространенный пресс-службой лидера демократического большинства Стени Хойера.

"Заседание Палаты представителей не возобновится <...> 30 сентября, она вновь соберется <...> завтра утром", - говорится в документе. "Палата представителей, как ожидается, завершит рассмотрение <...> законопроекта по инфраструктурным инвестициям и рабочим местам завтра [1 октября]", - отмечается в нем.

Ранее Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выбрала четверг в качестве даты для голосования по законопроекту. Документ успешно прошел процедурные голосования, однако ставить его на финальное голосование демократы так и не решились из-за разногласий между прогрессивным и умеренным крылом партии. Лидеры демократов опасались, что не смогут заручиться поддержкой достаточного количество однопартийцев, чтобы принять законопроект.

Инфраструктурный пакет, общий объем которого составляет более $1 трлн, 10 августа утвердил Сенат Конгресса США. После этого он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Этот план развития инфраструктуры является одним из ключевых элементов программы президента США демократа Джо Байдена.

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