Омбудсмен попросил освободить от НДС общепит с оборотом до 15 млрд рублей в год

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаил Гончаров предложил федеральным органам власти включить в эксперимент по отмене НДС для общепита не только малые и средние предприятия (МСП), но и крупный бизнес с оборотом до 15 млрд рублей в год.

"Мы уже обратились в Минпромторг РФ с инициативой по отмене НДС и для крупного бизнеса с оборотом до 15 млрд рублей в год, встретив понимание. Сейчас ожидаем заключение от министерства. В случае получения положительного решения планируем пройти процедуру согласования в Минфине РФ", - сказал Гончаров ТАСС в пятницу.

По его словам, при освобождении от НДС только МСП в сфере общепита "нарушится принцип конкуренции". "Сейчас компания из сектора МСП с оборотом, допустим, 1,99 млрд рублей платит на несколько сотен миллионов рублей меньше, чем крупное предприятие с выручкой более 2 млрд рублей в год. То есть разница в обороте небольшая, а разница в налогообложении, по сути, ставит барьер переходу в крупный бизнес и его развитие. Такая ситуация возникла не намеренно, но мы хотим намеренно ее исправить", - пояснил собеседник агентства.

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева сообщила ТАСС, что поддерживает инициативу.

С 2022 года начнется реализация пилотного проекта по освобождению от уплаты НДС предприятий общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей в год. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что данное решение позволит обелить этот сектор и получить дополнительные налоги. Участвовать в эксперименте, по словам министра, смогут около 500 компаний общепита.