Сергунина заявила, что москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Участники платформы "Город идей" смогут высказать свои предложения по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц в рамках краудсорсинг-проекта "Инновационный кластер", который пройдет с 5 по 11 октября. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала вице-мэр, с 5 по 7 октября будет проходить сбор идей по двум направлениям. Одно из них - "Новые программы для физических лиц". Здесь главными вопросами станут следующие: что нужно новаторам в городе для реализации своих идей и какими могут быть новые программы для участников кластера (студентов, новаторов, начинающих предпринимателей). Идеи о том, какими способами лучше всего популяризировать возможности Московского инновационного кластера, участники будут предлагать в направлении "Каналы продвижения".

До 9 октября включительно эксперты краудсорсинг-проекта "Инновационный кластер" будут оценивать предложения москвичей, затем отберут идеи, которые вынесут на голосование среди пользователей платформы. Оно пройдет с 10 по 11 октября. В число экспертов вошли представители столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Московского инновационного кластера, а также партнеры МИК.

По данным портала, в Московском инновационном кластере предприниматели могут найти нужные сервисы и ресурсы для развития своего бизнеса. Также он предоставляет целый спектр возможностей для физических лиц. Участники могут презентовать свои инновационные проекты, найти партнеров и инвесторов, воспользоваться мерами поддержки, принять участие в технологических конкурсах. За цифровые возможности портала i.moscow отвечает департамент информационных технологий Москвы.

Городские краудсорсинг-проекты реализуются с 2014 года. За это время проведено 33 проекта, более 260 тыс. москвичей присоединились к платформе и предложили свыше 110 тыс. идей. Более 4 тыс. из них были отобраны экспертами для дальнейшей проработки, свыше 2,5 тыс. инициатив уже реализованы. Горожане предложили свои идеи в рамках проектов "Мой парк", "Электронный дом", "Московские центральные диаметры", "Московские библиотеки", "Культурные центры. Будущее", "Московские поликлиники", "Музеи Москвы". Благодаря идеям жителей в Москве появились новые маршруты общественного транспорта, разработан московский стандарт детского отдыха, расширилась программа занятий в детских технопарках, преобразились библиотеки, парки, поликлиники, добавляется на портале.