Yomiuri: Honda Motor создаст многоразовую ракету и пассажирский конвертоплан

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС. Крупная японская автомобилестроительная корпорация Honda Motor приступила к разработке ракеты многоразового использования для коммерческого запуска спутников и конвертоплана, призванного без использования специальных аэродромов перевозить пассажиров в зонах больших городов. Как сообщила в пятницу газета Yomiuri, эти проекты предполагается вывести на практический уровень к 2030 году.

Ракета должна запускать спутники на низкие орбиты высотой до 2000 км. Ее двигатель уже начал проходить испытания. После вывода спутников на орбиту ракета будет возвращаться на Землю для нового использования, что понизит себестоимость запусков. При ее разработке будут использованы новые облегченные материалы, что призвано увеличить эффективность использования топлива.

Рынок коммерческих запусков спутников оценивается, по данным Yomiuri, в $6,4 млрд. Он будет последовательно расширяться, и Honda Motor считает этот бизнес крайне перспективным.

Пассажирский конвертоплан, сочетающий возможности вертолета и самолета, корпорация намерена разработать к 2025 году, и примерно с 2030 года они будет предложены на рынке. Эти машины со скоростью до 250 км в час и дальностью полета без дозаправки 400 км предназначаются для перевозки пассажиров в городских конгломератах. Предполагается, что для взлетов и посадок такие воздушные такси смогут использовать крыши небоскребов.

Honda Motor с 2015 года продает и сдает в аренду свои семиместные пассажирские самолеты бизнес-класса HondaJet. Они стали первыми в Японии самолетами, разработанными частной компанией без участия государства.