Торгпред США: Байден будет опираться на введенные Трампом пошлины против КНР

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена будет отталкиваться от введенных его предшественником республиканцем Дональдом Трампом торговых пошлин против Китая при выстраивании дальнейших взаимоотношений в этой сфере с Пекином. Об этом, как сообщает в четверг газета Politico, в интервью изданию заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Как отмечает Politico, Тай намерена представить новый подход, которого администрация Байдена будет придерживаться в отношении торговли с Китаем, в понедельник, 4 октября, в ходе выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По словам представителя США на торговых переговорах, Вашингтон намерен отталкиваться от существующих пошлин и поднять вопрос о том, как Пекин соблюдал свою часть заключенной при Трампе торговой сделки. "Я думаю, что будет важно рассмотреть вместе с самим Китаем то, как Китай себя вел. И я думаю, что это будет ключевой первый шаг", - заявила она газете.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $370 млрд.

15 января 2020 года стороны заключили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Согласно договоренностям, Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР "провалилась". Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в нее изменений.