Власти США изучают подход к безопасности в компании Blue Origin

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Власти США изучают степень обеспечения безопасности в частной аэрокосмической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. В Федеральное авиационное управление (ФАУ) США поступили жалобы на качество производимых компанией ракет.

Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, письмо с жалобой подписали более 20 бывших и нынешних сотрудников Blue Origin. По их мнению, руководство компании ставило скорость разработки и сборки ракет выше их характеристик, затрагивающих безопасность полетов.

В пресс-службе ФАУ обещали разобраться и отнестись со всей серьезностью к претензиям, высказанным в письме. В свою очередь представители Blue Origin заверили, что компания полностью придерживается своих стандартов в обеспечении безопасности.

20 июля 2021 года Blue Origin успешно выполнила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них был глава компании Безос. Его предприятие разрабатывает ракеты-носители, осваивает космический туризм и в перспективе намеревается создать тяжелую транспортную космическую систему под названием New Armstrong, в честь астронавта NASA Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.