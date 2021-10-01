Российские игристые вина победили импортные в исследовании Роскачества

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскачество провело сравнительное исследование игристых вин и пришло к выводу, что российские вина превосходят зарубежные аналоги. Об этом говорится в сообщении организации.

"Роскачество опровергло один из самых распространенных среди российских потребителей мифов - импортное вино априори качественно, а отечественное ему серьезно уступает, хотя и привлекательней по цене", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, дегустаторы сравнивали вина вслепую, не зная, в каком бокале российское вино, а где - импортное. Каждое вино оценивалось по 12 параметрам, все образцы были куплены в обычной рознице, и только в ценовой категории до 1000 рублей или немногим выше.

Чтобы сравнение было корректным, оценки вин, выставленные авторитетными сомелье, а также розничные цены на вина сопоставлялись в нескольких наиболее популярных категориях. В каждой категории вину, получившему наиболее высокий рейтинг экспертов, присваивался 1 балл, если же у лидера была еще и более низкая цена - еще один призовой балл. Итого сборная игристых вин России или мира могли набрать максимум 10 призовых очков каждая.

Как пояснили эксперты, лучший импортный брют сделан в Италии. Однако лучший брют из России имеет рейтинг выше на несколько десятых балла - 4,16 и стоит на 200 рублей дешевле: 389 против 589 рублей. Лучшее белое полусладкое игристое вино из мускатных сортов винограда, по версии Винного гида России-2020, также делают в Крыму. Наконец, лучшее игристое розовое вино также в России, уверены эксперты.

Говоря о результатах проверки красного вина, в Роскачестве отметили, что итальянская продукция заработала балл за цену, а российская - за качество. В категории игристого вина одно из самых массовых в этой категории зарубежных вин оказалось дешевле российского, но уступило по качеству, набрав 4 балла ровно. "Со счетом 6:2 в упорной борьбе побеждает сборная виноделов России. Представление о российских игристых, как о напитках заведомо более низкого качества, оказалось мифом", - заключили в Роскачестве.

"В мире есть много достойных вин, но по-настоящему качественные образцы стоят серьезных денег. В более доступной ценовой категории, как мы видим по исследованиям Винного гида России, уже несколько лет стабильно высокие результаты показывают несколько российских производителей. Важно, чтобы потребители обращали внимание не только на известное название зарубежного региона на этикетке, но и на то, какое содержимое за ней скрывается, не переплачивали за вина более низкого качества, чем могут получить от российских виноделов. И, главное, не стоит считать, что российское виноделие уступает зарубежному. В области производства игристых вин из российского винограда у нас одна из сильнейших школ с большой историей", - приводятся в сообщении слова директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.