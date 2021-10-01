Сбербанк с 1 октября повысил ставки по ипотеке на 0,4 п. п.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сбербанк с сегодняшнего дня повысил ставки по ипотеке по основным программам на 0,4% пункта. Ставки по льготным программам остались неизменными, следует из информации на сайте кредитной организации.

Так, базовая ставка на приобретение жилья на вторичном рынке для молодых семей увеличилась с 7,7% до 8,1% годовых, базовая ставка для остальных заемщиков - до 8,5% с 8,1% годовых. Ставка рефинансирования ипотеки выросла с 7,9% до 8,2%, ставка на новостройки также повысится - на 0,4% пункта, до 8,4% годовых.

При этом для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменилась.

Последний раз крупные банки повышали ставки по ипотеке в августе, после июльского решения Банка России повысить ключевую ставу сразу 1% пункт, до 6,5% годовых. Так, в августе повысили ставки по ипотеке ВТБ и Газпромбанк.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в августе 2021 года выросла на 0,11% пункта по сравнению с июлем и достигла 7,78%, обновив максимум с апреля 2020 года.