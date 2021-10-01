"Газпром" начал поставки газа в Венгрию в обход Украины

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании фактом подписания контракта и пообещал обратиться в Еврокомиссию (ЕК) для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ЕК, в свою очередь, сообщили, что изучают возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в страну.

Ранее генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон говорил, что Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и "Газпромом" долгосрочного газового контракта в обход Украины.