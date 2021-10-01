Правительство выделит регионам более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10 млрд рублей регионам в рамках нового механизма зернового демпфера. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства.

"Российские регионы получат более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Выделенные средства поступят в 62 региона, для каждого из них величина финансирования рассчитывалась из объема полученной продукции. Региональные власти перечислят средства местным аграриям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Ранее решение о выделении средств в рамках зернового демпфера премьер-министр Михаил Мишустин озвучил на заседании кабмина.

В 2021 году в России начала действовать гибкая экспортная пошлина на зерновые, позволившая предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. Благодаря запуску этого механизма удалось аккумулировать дополнительные ресурсы на поддержку аграриев, говорится в сообщении пресс-службы.