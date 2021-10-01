До 1 декабря утвердят список фитнес-клубов, вошедших в программу "спортивного" вычета

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Список работающих в России организаций, которые войдут в программу "спортивного" налогового вычета, будет утвержден 1 декабря. Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

С 2022 года гражданам будет предоставляться "спортивный" налоговый вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги.

"Национальное фитнес-сообщество предоставило руководителям фитнес-клубов России дополнительные разъяснения о предоставлении документов для включения в программу налогового вычета на основании рекомендаций Министерства спорта РФ. Условия для включения в программу вычета - физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, и организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Таким образом, в срок до 1 ноября каждый регион формирует и направляет в Министерство спорта России список региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Министерство 1 декабря утвердит перечень организаций", - сказала Силина.

По ее словам, организации, предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги, в которых сотрудники по факту оформлены по договору оказания услуг, как ИП, а не состоят фактически в штате, также могут претендовать на включение в реестр.

Ранее Национальное фитнес-сообщество предложило включать в перечень организации, фактически предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги, по дополнительным ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), поскольку около 30% российских предпринимателей в отрасли имеют в качестве основного вида деятельности другой ОКВЭД. "Мы рассчитываем на положительное решение для того, чтобы все желающие организации, работающие в фитнес-отрасли, смогли войти в перечень", - отметила Силина.

О вычете и сообществе

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился спортивный налоговый вычет, были приняты по поручению президента в апреле 2021 года.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации 9 профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.