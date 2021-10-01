ВТБ сообщил о рекордном количестве DDоS-атак на системы банка в сентябре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ВТБ в сентябре 2021 года отразил более 80 DDоS-атак на системы банка. Это больше, чем за восемь месяцев с начала года, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Специалисты ВТБ отмечают резкий рост количества DDоS-атак в сентябре этого года. За месяц банк успешно отразил свыше 80 угроз - больше, чем за все восемь месяцев с начала года. Зафиксировано несколько "рекордов": до 350 Гбит/с по мощности и до шести часов длительности атак", - отмечается в сообщении.

В первую очередь кибермошенники пытаются вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds, отвечающие за защиту онлайн-платежей. "Один из частых вариантов атаки - когда из многих тысяч источников генерируется "паразитный" трафик, обработка которого может вызвать перегрузку сетевого оборудования", - уточнили в банке, подчеркнув, что все было успешно отражено. Добиться этого удалось благодаря защите банка, а также сервисам по фильтрации сетевого трафика на стороне провайдеров телекоммуникационных услуг.

"Сервисы ВТБ обеспечены многоуровневой защитой и проектируются сразу с учетом требований безопасности. В банке действуют средства защиты от DDоS-атак, файрволлы, "песочницы", чтобы анализировать всю поступающую информацию извне, в том числе со стороны партнеров. Второй эшелон - это обработка событий и выявление аномального трафика", - добавили в ВТБ.

Ранее первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев сообщал, что от 10 до 15 российских банков в августе и начале сентября подверглись кибератакам. По его словам, такие атаки представляли собой комбинацию нескольких DDoS-техник нарушения доступности. Большая часть атак была в автоматизированном режиме "отброшена" имеющимися у финансовых организаций средствами.