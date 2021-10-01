Премьер Венгрии: Будапешт не может учитывать точку зрения Киева при поставках газа

ВЕНА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно долгосрочного соглашения между Будапештом и российской компанией "Газпром" о поставках газа, заявив, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters .

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"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", - сказал Орбан в эфире венгерского радио.

Он также добавил, что без соглашения с "Газпромом" венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше.

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД. В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.