Эксперты считают, что будущее северного завоза в Арктике связано с дирижаблями и дронами

ЯКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА), дирижабли и экранопланы в будущем могли бы существенно облегчить доставку грузов в рамках северного завоза - ежегодных масштабных транспортных операций по снабжению припасами отдаленных населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке. Перспективы альтернативного транспорта стали одной из тем обсуждения в ходе научно-практической конференции, прошедшей в рамках Северного форума в Якутске.

Северный завоз осуществляется в местностях с ограниченными сроками завоза грузов, расположенных на территории 25 регионов России. Однако основной объем завоза (85% в натуральном и 75% в стоимостном выражении) приходится лишь на четыре региона - Якутию, Чукотку, Магаданскую область и Красноярский край. Ежегодно в рамках северного завоза в России обеспечивается снабжение примерно 3 млн человек. Грузы в отдаленные территории завозятся в период навигации морским и речным транспортом - задействовано около 300 судов. Их разгружают в портовых поселках, откуда потом, по зимникам, продукты и топливо доставляют до конечной точки с помощью автотранспорта.

"Новые достижения науки позволяют развивать инновационные технологии. Особенно активно развиваются IT-технологии, дистанционное позиционирование, дистанционное зондирование земли, скоростной интернет. Все это способствует развитию и беспилотных технологий. Это 20-25 лет назад касалось фантастикой, а сейчас мы можем говорить о БЛА", - сказал проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Пилотный регион в проекте по цифровизации северного завоза

Якутию сегодня можно назвать законодателем мод в рамках внедрения в жизнь современных разработок для проведения северного завоза. Именно республика стала пилотным регионом в проекте по цифровизации северного завоза - создании системы "цифрового двойника".

Теперь здесь намерены внедрять и беспилотники. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Ольги Рафаиловой, правительство региона планирует заключить с ООО "Абрахам Технолоджи" соглашение о сотрудничестве для создания арктического кластера беспилотной авиации. Гендиректор компании Станислав Кочкин сообщил, что центром проекта должен стать Тикси - поселок на берегу моря Лаптевых.

"В следующем году весной мы планируем запустить два тестовых маршрута [в районе Тикси]. Это доставка продуктов питания, лекарств, небольших грузов, это обеспечение различных объектов оборудованием, автоматизированная инспекция обстановки среды, контроль природных явлений и транспортных путей", - сказал Кочкин. В дальнейшем полученный в Якутии опыт можно будет транслировать в другие регионы.

Представитель СВФУ Алексей Швецов также отметил, что существующие сегодня дроны по своей дальности полета и грузоподъемности могут использоваться в основном для доставки лекарств и медицинских изделий, электроники, запчастей для техники, детского питания. Особенно это важно в случае возникновения экстренной ситуации, когда нужно доставить груз быстро.

По его словам, одно из преимуществ дронов заключается в простоте подготовки операторов. "Это не вертолет, не самолет, вуз не нужно заканчивать. Трехмесячные курсы достаточно пройти. К примеру, какое-то поселение может одного из своих жителей обучить и использовать технологию", - сказал он.

Другие варианты доставки грузов

Дроны не единственный альтернативный транспорт для Арктики. Специалисты вернулись к идее первой половины XX века, когда полагали, что дирижабли составят конкуренцию самолетам в деле освоения Арктики.

Представители консорциума "Дирижабли в Якутии" рассказали о перспективах этих аппаратов. По их словам, дирижабли могут существенно ускорить сроки доставки крупногабаритных грузов на север, а также доставлять сжиженный природный газ (СПГ) - топливо для арктических поселений. В Якутии есть и топливо для цеппелинов: по словам Данилова, достаточное количество гелия есть на Чаяндинском месторождении.

"Уже есть проект дирижаблей катамаранного типа с использованием еще дополнительно винтов, как у автожиров", - сказал он.

Кроме того, Данилов отметил еще одно направление, которое имеет потенциал для развития в Арктике, - это экранопланы, активно разрабатываемые в советское время. "В частности, "Каспийский монстр" (советский экспериментальный экраноплан с грузоподъемностью более 300 тонн). У нас, может, не такой большой объем перевозок должен быть, но в принципе экранопланы, наверное, тоже могут развиваться", - заметил он.

Потенциал использования альтернативных транспортных средств

В последние десятилетия в Якутии отмечается снижение уровня рек. Подобная проблема характерна и для других регионов, в том числе для Красноярского края. Из-за малой воды сокращаются сроки навигации на реках, речники вынуждены в сжатые сроки успеть доставить в северные поселки весь объем грузов.

Как подчеркнули эксперты, альтернативные транспортные средства могут использоваться круглогодично, в сложных погодных условиях, в отличие от наземного транспорта не наносят ущерба хрупкой экологии Арктики. Они не зависят от маловодности рек.

"Если говорить о беспилотной авиации, то, конечно, отсутствие экипажа и расширение возможностей эксплуатации подобного рода аппаратов и в ночное время, и сложных метеорологических условиях, конечно, снизит стоимость одного самолеточаса. Может быть даже окажется, что этот транспорт станет выгоднее пробивания зимников", - сказал постоянной представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов.

По итогам 2020 года объем северного завоза составил 3,1 млн тонн на сумму 72,1 млрд рублей. При этом объем господдержки завоза по итогам прошлого года составил 22,1 млрд рублей.