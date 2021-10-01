В Wildberries рассказали, на какие товары вырос спрос накануне Дня пожилого человека

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спрос на пуховые платки и палки для скандинавской ходьбы вырос в два-три раза, а на кресла-качалки в 25 раз накануне Дня пожилого человека по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС представитель онлайн-ретейлера Wildberries в пятницу.

Международный день пожилого человека отмечается 1 октября.

"Наиболее высокая динамика спроса отмечена на кресла-качалки: их с 1 по 27 сентября 2021 года заказали в штуках в 25 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Для совершения активных прогулок россияне заказали для своих бабушек и дедушек в два раза больше палок для скандинавской ходьбы и в четыре раза больше телескопических тростей. Спрос на сумки-тележки, популярные у россиян старшего поколения для походов в магазины, накануне праздника подскочил в два раза, добавил он.

Кроме того, настольных ламп заказали в 3,5 раза больше, шарфов-пледов в три раза, шалей и теплых домашних тапочек - в три раза, а специальных поясов для лечения поясницы и пуховых платков - в два раза больше год к году. Аналитики Wildberries также отмечают, что среди пожилых людей растет и интерес к различному досугу и отдыху: увеличился спрос на настольные игры (в два раза), наборы для вязания (в три раза), наборы для шитья (в 1,5 раза), лупы (в три раза), заключил представитель ретейлера.

О компании

Wildberries - онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. Компания присутствует в 17 странах: Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей (+96% год к году). Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,3 млн заказов, а покупательская аудитория онлайн-ритейлера насчитывает свыше 50 млн зарегистрированных пользователей.