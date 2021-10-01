Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,77%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи на 0,77%, до 4072,11 пункта, РТС - на 1,02%, до 1759,61 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:23 мск снижение индекса Мосбиржи замедлилось до 4074,59 пункта (-0,1%), индекса РТС - до 1761,64 пункта (-0,91%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понизилась на 0,27% - до $78,1 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,27% и торгуется на уровне $74,83 за баррель.