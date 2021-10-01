Путин поручил к 4 февраля 2022 года уточнить основные параметры макропрогноза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство России до 4 февраля 2022 года должно будет уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития страны. Как сообщается в пятницу на сайте Кремля, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству РФ обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022-2024 годов", - говорится в поручении по итогам прошедшего 28 сентября совещания по экономическим вопросам.

Срок исполнения поручения установлен до 4 февраля 2022 года, указано в документе.