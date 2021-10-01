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Путин поручил проанализировать ситуацию с кредитами медорганизаций

Также власти должны оценить риски увеличения расходов консолидированных региональных бюджетов в 2022-2024 годах на повышение зарплат бюджетникам

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин распорядился проанализировать кредиторскую задолженность государственных медицинских организаций и своевременно предупреждать ее возникновение в дальнейшем. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по экономическим вопросам, который опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений провести анализ ситуации с кредиторской задолженностью бюджетных медицинских организаций, а также [проработать меры] своевременного предупреждения такой задолженности в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти должны оценить риски увеличения расходов консолидированных региональных бюджетов в 2022-2024 годах на повышение зарплат бюджетникам, в том числе с учетом мер по совершенствованию оплаты труда медицинских работников.

Поручения даны правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экономика и финансы", они должны быть выполнены в срок до 4 февраля 2022 года.

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