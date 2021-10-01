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Путин поручил устранить риски для проектов капитального строительства в регионах

Срок исполнения поставленной задачи установлен до 4 февраля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил проанализировать, какие риски угрожают реализации проектов капитального строительства в регионах. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Провести анализ рисков реализации проектов капитального строительства в субъектах Российской Федерации, представить его результаты и при необходимости предложения по нейтрализации указанных рисков", - говорится в поручении, адресованном правительству и комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы". Срок исполнения поставленной задачи установлен до 4 февраля 2022 года.

Кроме того, Путин поручил правительству до 15 февраля 2022 года представить предложения по внесению в российское законодательство изменений "в части уточнения критериев формирования поселений с учетом пешеходной и транспортной доступности до административных центров". Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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