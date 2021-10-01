Ивестиции в проекты в СКФО к 2030 году планируется увеличить до 113,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций на проекты по Северному Кавказу к 2030 году планируется увеличить до 113,69 млрд рублей в рамках проекта госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

В рамках реализации федерального проекта "Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа", куратором которого является вице-премьер Александр Новак, планируется достичь ряда показателей. Среди задач, в том числе создание благоприятного инвестиционного климата в Северо-Кавказском федеральном округе. "К 2030 году объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов по Северо-Кавказскому федеральному округу, увеличится до 113 693,27 млн рублей", - говорится в документе.

Срок реализации всех задач - 2022-2030 гг. Среди них также, в частности, увеличение к 2030 году численности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе, до 2,4 млн человек. Планируется, что число созданных к 2030 году рабочих мест в рамках инвестиционных проектов программы в СКФО увеличится до 15 250.

Кроме того, как ожидается, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит в 2030 г. 953 483 млн рублей;

Кроме того, планируется увеличение на 70% по отношению к 2020 г. индекса физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

О программе

Ранее сообщалось, что финансирование госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2022 году будет увеличено более чем на 900 млн рублей, в 2023 году - более чем на 1,7 млрд рублей. При этом в 2024 году, согласно документу, объем бюджетных средств на реализацию программы развития СКФО предполагается уменьшить на 1,79 млрд рублей по сравнению с 2023 годом.

В апреле государственная программа РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" была продлена до 2030 года. Объем бюджетных ассигнований по программе с 2013 по 2030 год запланирован в сумме 306 млрд рублей, в том числе более 196 млрд рублей - на третий этап программы - 2021-2030 гг.