Доля отечественных самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков РФ должна вырасти до 30%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Доля самолетов российского производства в парке крупнейших авиаперевозчиков страны должна вырасти до 30% в 2030 году с 14% в 2022 году, говорится в паспорте госпрограммы по развитию авиапрома РФ. Документ был утвержден правительством 21 сентября 2021 года.

Согласно документу, в 2022 году доля российских самолетов в парках крупнейших компаний должна составить 14%, в 2023 году вырасти до 15%, а в 2026 году - до 16%.

"Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счет авиационной техники российского производства с достижением к 2030 году долей самолетов и вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 30% и 90% соответственно", - говорится в разделе "Цели госпрограммы".