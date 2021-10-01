Более 96% жителей Северного Кавказа планируется обеспечить качественной водой к 2030 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Доля населения Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), обеспеченного качественной питьевой водой, к 2030 году должна составить 96,3%, следует из материалов к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

"К 2030 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в Северо-Кавказском федеральном округе, составит 96,3%", - говорится в документе.

Как следует из материалов, в 2022 году качественной питьевой водой планируется обеспечить 80,6% населения СКФО, в 2023 году - 82,1%, в 2024 году - 84,7%.

Проблема обеспеченности качественной питьевой водой актуальна для нескольких регионов Северного Кавказа, особенно остро она стоит в Дагестане, где в последние годы регулярно фиксируются вспышки инфекционных заболеваний, распространяющихся через воду. Как ранее отмечал врио главы республики Сергей Меликов, большинство объектов водоснабжения в Дагестане построены в 1970-х годах и в настоящее время полностью изношены.