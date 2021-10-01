Госдума 28 октября рассмотрит в I чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Совет Думы на дополнительном заседании в пятницу принял решение рассмотреть проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении на пленарном заседании нижней палаты 28 октября. Об этом сообщил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

"В первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы уже 28 октября", - отметил Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Совет Думы направил проект бюджета и пакет бюджетообразующих законопроектов в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты. "Также между профильными комитетами Госдумы были распределены конкретные разделы бюджета и бюджетообразующие законопроекты, которые они будут рассматривать с участием ответственных министерств и ведомств. Таким образом, работа над федеральным бюджетом уже началась", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что главная задача для депутатов сегодня - обеспечить реализацию принятых президентом РФ решений, направленных на борьбу с бедностью и безработицей, создание целостной системы поддержки семей с детьми вплоть до окончания ими школы, повышение уровня жизни людей в регионах, обеспечение доступного и качественного образования и здравоохранения, а также на развитие инфраструктуры, создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

Согласно закону, на рассмотрение проекта бюджета отводится 60 дней, напомнил Володин. "При этом регионам для формирования собственных бюджетов необходимо как можно скорее понять, на какие средства они могут рассчитывать. Поэтому было принято решение провести еще один дополнительный Совет Думы, чтобы не откладывать начало бюджетного процесса", - отметил Володин.

"Основные параметры бюджета на 2022 год говорят о том, что наша экономика не просто восстановилась, а перешла к росту: бюджет сформирован с профицитом 1,33 триллиона рублей (1,0% ВВП), хотя еще год назад предполагалось, что он будет на 1,0 % ВВП дефицитным", - указал Володин. Он отметил, что 61,9% в структуре доходов составят ненефтегазовые доходы. При этом расходы госказны превысят 23,6 трлн рублей, что на 2 трлн рублей больше, чем планировалось потратить в 2022 году, согласно действующему закону о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. "Причем, 35% от всех расходов в 2022 году - социальные", - подчеркнул Володин.

Ранее он сообщал, что Совету Думы седьмого созыва необходимо будет собраться на дополнительное заседание, чтобы направить проект федерального бюджета на трехлетний период в рассылку. Далее рассматривать проект бюджета будут депутаты Госдумы восьмого созыва.

О бюджете

В четверг правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей.