Протяженность горнолыжных трасс на курортах СКФО к 2030 г. планируют увеличить на 126,8 км

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Протяженность горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера Северного Кавказа к 2030 году планируют увеличить на 126,8 км в рамках проекта госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

В рамках реализации госпрограммы планируется достичь ряда показателей, среди которых, в частности, развитие туристско-рекреационного потенциала в СКФО. "К 2030 году протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера увеличится нарастающим итогом на 126,8 км", - говорится в документе.

Туркластер СКФО объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер, они находятся под управлением компании "Курорты Северного Кавказа". Стратегия компании предусматривает первый этап - развитие курортов "Архыз" (КЧР), "Эльбрус" (КБР) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан).