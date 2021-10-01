Порядка 1 трлн рублей находится на эскроу-счетах в банках Москвы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 110 тыс. эскроу-счетов, на которых аккумулировано порядка 1 трлн рублей, открыто в банках Москвы. Большая часть рынка - 34% по проектному финансированию приходится на Сбербанк, сообщила в пятницу пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"В уполномоченных банках Москвы открыто около 110 000 эскроу-счетов, на которых аккумулировано порядка 1 трлн 71 млрд рублей. Это составляет 59% от общего объема средств, вложенных дольщиками в покупку строящейся в настоящее время столичной недвижимости в рамках 214-ФЗ (1 трлн 700 млрд рублей). Общая сумма действующих кредитных договоров банков с застройщиками в рамках проектного финансирования составляет более 1 трлн 910 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В разрезе уполномоченных банков, которые кредитуют застройщиков, большая часть рынка по проектному финансированию приходится на Сбербанк (34%), на втором месте банк ВТБ (18%). В пятерку также входят банки Дом. РФ, Открытие, МКБ.