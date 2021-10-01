Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска планируется закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ). Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда.

"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе. Документ разработан Минтрудом России в соответствии с Планом инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство Российской Федерации", - рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", утвержденные Народным комиссариатом труда СССР. А продолжительность рабочего дня закреплена действующим Декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года.