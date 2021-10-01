"Новатэк" выплатит за I полугодие 84 млрд рублей дивидендов или 27,67 рубля на акцию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров "Новатэка" утвердило промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 27,67 рубля на акцию (276,7 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.

"На состоявшемся 30 сентября 2021 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 27,67 рубля на одну акцию (276,70 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), что на 134,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2020 года", - сообщает компания.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 84 млрд рублей.

Размер дивидендов соответствует принятой дивидендной политике компании по выплате не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, добавили в компании.

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. 32 месторождения и лицензионных участка компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. "Новатэк" активно вкладывает средства в покупку сбытовых газовых компаний. Акции компании котируются на биржах в Москве и Лондоне.

Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.