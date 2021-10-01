{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Нафтогаз" признал, что "Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит газа

Это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ, сообщил глава украинской компании Юрий Витренко

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Газпром" имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook в пятницу.

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")", - отметил он.

Теги
УкраинаРоссияВенгрия
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного создания еще двух АЭС в Турции
Читать полностью