"Нафтогаз" признал, что "Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит газа

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Газпром" имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook в пятницу.

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")", - отметил он.