Около 10 тыс. инновационных компаний Москвы предлагают решения для строительного сектора

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. инновационных компаний разрабатывают свои решения для 70 тыс. предприятий строительного сектора в Москве. Об этом сообщил в пятницу глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин на форуме "Инновационные технологии в строительстве: как мы строим город?"

"С учетом того, что мегаполисы всегда очень быстро развиваются, понятно, что это развитие требует каких-то новшеств, новаторств. [В Москве] в строительном секторе действует порядка 70 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. На эти 70 тыс. приходится порядка 10 тыс. инновационных компаний, которые для них придумывают разные решения. Понятно, что это не только стройка - это и проектирование, и управление недвижимостью", - рассказал он.

По словам Фурсина, власти столицы оказывают всестороннюю поддержку авторам инновационных проектов, в том числе проводят акселерационные программы, предлагают протестировать инновационные решения на городских площадках, создают онлайн-сервисы для продвижения продуктов. Помимо этого, инновационные компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, могут претендовать на финансовую поддержку. "Компании-участники Московского инновационного кластера или резиденты технопарков могут получить компенсацию затрат на закупку оборудования до 10 млн рублей. Отдельная субсидия - на создание нового или модернизацию действующего продукта - до 50 млн рублей", - перечислил глава департамента. Также для ряда инновационных компаний доступна грантовая и кредитная поддержка.

Городской отраслевой форум "Инновационные технологии в строительстве: как мы строим город?" проходит в Москве 1 октября. Мероприятие включает в себя деловую программу с участием представителей городских структур и крупного бизнеса, питч-сессии, а также выставку отраслевых инновационных решений. Организатор форума - Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.