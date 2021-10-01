МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 октября вырастет до $57,8 за тонну против $53,5 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя вырастет с $35,3 до $43,1 за тонну, пошлина на кукурузу снизится с $46,3 до $45,2 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $282,6 за тонну, на ячмень - при цене в $246,6 за тонну, на кукурузу - $249,7 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.