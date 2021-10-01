{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного создания еще двух АЭС в Турции

В разговоре фигурировали конкретные географические точки, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, речь [об этом] шла", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров.

Он добавил, что разговор ведется о "формировании фактически новой отрасли экономики" в Турции. "Тема строительства новых энергоблоков поднималась [на встрече лидеров]. Фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание", - отметил Песков.

По его словам, президенты говорили о возможности продолжения такого сотрудничества.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в среду в Сочи, они продлились около трех часов. Лидеры обсудили в том числе вопросы экономики, международных отношений. На повестке дня была и энергетическая тематика.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
ЦБ повысил курс доллара на 2-4 октября до 72,92 рубля
Курс евро повышен до 84,46 рубля
Читать полностью